Çin'de çocuklara saldırı: 8 ölü

T24 - Çin'deki okulların kapısına ek polis ve koruma konularak güvenliğin artırılmasına rağmen yine çocuklara saldırı düzenlendi.



Şihnua ajansının haberine göre ülkenin Shaanxi bölgesindeki Hanzhong kentinde, bir kişi bir okula düzenlediği saldırıda 7 çocuğu ve 1 öğretmeni bıçaklayarak öldürdü, 20 çocuğu yaraladı. Haberde, çocukların yaşları ve saldırganın kimliği belirtilmedi. Saldırganın eyleminden sonra intihar ettiği kaydediliyor. Çin'de geçen ayın sonralarında 3 okula benzeri saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda çocuk yaralanmıştı.





