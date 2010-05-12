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Dünya

Çin'de çocuklara saldırı: 8 ölü

12 Mayıs 2010 11:12

T24 - Çin'deki okulların kapısına ek polis ve koruma konularak güvenliğin artırılmasına rağmen yine çocuklara saldırı düzenlendi.

Şihnua ajansının haberine göre ülkenin Shaanxi bölgesindeki Hanzhong kentinde, bir kişi bir okula düzenlediği saldırıda 7 çocuğu ve 1 öğretmeni bıçaklayarak öldürdü, 20 çocuğu yaraladı. Haberde, çocukların yaşları ve saldırganın kimliği belirtilmedi. Saldırganın eyleminden sonra intihar ettiği kaydediliyor. Çin'de geçen ayın sonralarında 3 okula benzeri saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda çocuk yaralanmıştı.


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