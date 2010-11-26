Çin'de ceset toplayıcısı kayıkçı

T24- Wei Xinpeng, teknesiyle Çin'in Sarı Nehir'inde, cinayet veya intihar sebebiyle ölmüş cesetleri toplayıp ölenlerin yakınlarına teslim ediyor.



Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi Çin'de göz dolduran, başdöndürücü bir değişim yaşanıyor. Ama madalyonun diğer yüzünde, toplumsal düzen üzerinde oluşan ağır bir baskı, ve hiç alışılmadık iş kolları var.

Gansu eyaletinde yaşamını nehirden topladığı cesetlerden kazanan tekne sahibi Wei Xinpeng gibi.



Çin'i batıdan doğuya kateden Sarı Nehir, ülkenin orta kesiminde yer alan Gansu eyaletinden geçerken, çamurlu sularından gün ışığına çıkan yüzlerce insan cesedi var.

Sarı Nehir'de son bulan cesetlerin kimisi intihar vakalarının, kimisi kazara boğulanların, ya da cinayet kurbanlarının cesetleri.



Yıllardır bu sularda çalışan Wei Xinpeng, her sabah teknesiyle balık değil, ceset avlamaya çıkıyor.



İşi, cesetleri teknesine alıp karaya çıkartmak. ''Verdiğim hizmet, ölülere haysiyetlerini iade ediyor" diyor.

Akıntılar, nehrin taşıdığı bu ölüm kargosunu belirli noktalarda topluyor. Wei Xinpeng, son yedi yılda nehirden 500 ceset çıkarttığını söylüyor.

Ölen yakınlarını son bir kez görmek ve cenazesini kaldırmak isteyen aileler, Wei Xinpeng'e belli bir ücret ödüyor.

Çinli tekneci şayet bulduğu cesedi ailenin evine kadar götürecekse, bu işin fiyatı 500 dolara kadar çıkıyor.

Wei Xinpeng'in bu işe girmesinin trajik bir öyküsü var. ''Benim çocuğum da bu nehirde boğuldu. Cesedini bulamadım. Çok canım yandı, o yüzden cesetleri toplamaya başladım'' diye anlatıyor.

Nehrin 80 km kadar yukarısında yer alan Lanzhou kenti, yakın zaman öncesinin yoksulluğunu geride bırakmış, şimdi fabrikalarla dolu büyük bir sanayi merkezi.

Ancak Wei Xinpeng, kentin hızlı büyümesiyle birlikte buradaki cinayetlerin, intiharların, vakitsiz ölümlerin de arttığını söylüyor.

Çin'in dev adımlarla büyüyen ekonomisi yüz milyonları yoksullluktan refah düzeyine çıkarmayı başarırken, bu hızlı dönüşümüde akıntıya kapılma riski de artıyor anlaşılan.

Gansu'da teknesiyle Sarı Nehir'e açılan Wei Xinpeng, kayıp yakınlarını bulamayanların son çaresi.