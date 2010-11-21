-ÇİN'DE ''ÇAKMA'' ÜRÜNLERE SAVAŞ AÇILDI ŞANGHAY (A.A) - 21.11.2010 - Çin'in birçok şehrinde ünlü markaların sahte ürünlerinin satışını engellemek amacıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınacak. Çin Kamu Güvenliği Bakanı Yardımcısı Liu Cinguo, yerli ve yabancı ünlü markaların fikri mülkiyet haklarının korunması için ülkede denetlemelerin artırılması ve önlenmesi için operasyonlar başlatılacağını duyurdu. Liu Cinguo, ülke genelinde kitap, müzik, yazılım, ilaç, gıda ve benzeri birçok ürünün sahtesinin üretiminin ve satışının engellenmesi için Çin'in ''büyük çaba sarf edeceğini'' belirtti. Ülke genelinde cuma günü başlatılan sahte ürünlerle mücadele kampanyası, gelecek yılın mart ayına kadar sürecek. Çin'in Şanghay şehrinde EXPO 2010 dünya fuarı öncesinde sahte ürünlere karşı denetlemeler artırılmış ve dünyaca ünlü birçok markanın sahtesinin üretildiği ve satıldığı yerlere operasyonlar düzenlenmişti.