T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'DE ''ÇAKMA'' ÜRÜNLERE SAVAŞ AÇILDI ŞANGHAY (A.A)

21 Kasım 2010 11:09

-ÇİN'DE ''ÇAKMA'' ÜRÜNLERE SAVAŞ AÇILDI ŞANGHAY (A.A) - 21.11.2010 - Çin'in birçok şehrinde ünlü markaların sahte ürünlerinin satışını engellemek amacıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınacak. Çin Kamu Güvenliği Bakanı Yardımcısı Liu Cinguo, yerli ve yabancı ünlü markaların fikri mülkiyet haklarının korunması için ülkede denetlemelerin artırılması ve önlenmesi için operasyonlar başlatılacağını duyurdu. Liu Cinguo, ülke genelinde kitap, müzik, yazılım, ilaç, gıda ve benzeri birçok ürünün sahtesinin üretiminin ve satışının engellenmesi için Çin'in ''büyük çaba sarf edeceğini'' belirtti. Ülke genelinde cuma günü başlatılan sahte ürünlerle mücadele kampanyası, gelecek yılın mart ayına kadar sürecek.  Çin'in Şanghay şehrinde EXPO 2010 dünya fuarı öncesinde sahte ürünlere karşı denetlemeler artırılmış ve dünyaca ünlü birçok markanın sahtesinin üretildiği ve satıldığı yerlere operasyonlar düzenlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24