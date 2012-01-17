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Dünya

Çin'de büyümenin yüzde 0.2'yi aşması piyasalara moral oldu

Avrupa'da bitmek bilmeyen krize karşın, Çin'de büyümenin beklentileri yüzde 0.2 aşması piyasalara moral verdi. Borsalar, petrol ve altın yükseldi.

17 Ocak 2012 02:00


T24 - Avrupa'da bitmek bilmeyen krize karşın, Çin'de büyümenin beklentileri yüzde 0.2 aşması piyasalara moral verdi. Borsalar, petrol ve altın yükseldi.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Çin'de büyüme oranı 2011'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8.9 ile yüzde 8.7 olan beklentilerin biraz üzerinde büyüme kaydetti. Çin'de büyüme 2.5 yılın en düşüğüne gerilese de yüzde 0.2'lik fark havayı olumluya çevirmeye yetti.

Çin'den gelen veri sonrası borsalar, petrol, altın ve bakır yükselişe geçti. Peki Çin'deki büyümenin beklentiyi aşması niye piyasalara moral verdi? Çin'de büyümenin yavaşlasa da sert iniş göstermemesi küresel ekonomi için önem taşıyor.

Büyüme, Avrupa'daki borç krizinin Çin ekonomisinde kalıcı etki yaratmadığını gösteriyor. Bir başka deyişle Avrupa'nın krizi küresel aktivitede sert frene neden olmamış mesajını veriyor.


Borsalar moralli

Çin'den gelen veriyi piyasalar da böyle algıladı. Küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyir gözleniyor. İMKB'de de dışarıdaki olumlu havaya bağlı olarak yüzde 1'in üzerinde artış var.


Petrol 112 doları aştı

Petrol fiyatları da Çin verisiyle yükseldi. Brent ham petrolü Çin'de açıklanan büyüme verisinin ardından talepteki artışla ilgili beklentilerle yükselerek varil başına 112 doları aştı. ABD ham petrolü de 100 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.


Altın yüzde 1 yükseldi

Altın da Çin verisiyle risk iştahının canlanmasıyla yüzde 1 dolayında yükseldi. Altın 1660 doların üzerine çıktı.


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