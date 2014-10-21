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Ekonomi
Deutsche Welle

Çin’de ekonomik büyüme yavaşladı

Çin ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde son 5 yılın en düşük büyüme oranını kaydetti. Bu tempoyla devam ederse Çin bu yılı son 24 yılın en düşük büyüme oranıyla kapatacak

21 Ekim 2014 11:59

2014'ün temmuz-eylül ayları arasında Çin'de ekonomi bir önceki yıla oranla yüzde 7'lik büyüme kaydetti. Sonuçlar Pekin'deki istatistik dairesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekonomi uzmanları Çin'de daha düşük bir ekonomik büyüme öngörmüşlerdi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin'de hükümet bu yıl için büyüme hedefini yüzde 7,5 olarak açıklamıştı. Son 10 yılda ekonomik büyümenin iki basamaklı oranlara ulaştığı Çin'de bu hedefin oldukça düşük bir hedef olduğu biliniyor. Çin yönetimi ekonomiyi yeniden yapılandırmak istiyor ve dolayısıyla daha düşük büyüme riskini göze almış durumda.

Çin yönetimi ekonomi politikasını büyük oranda iş piyasasında yaratılan yeni istihdam alanları üzerinden tanımlamıştı. Başbakan Li Kıçiang ülkede bu yılın ilk 8 ayında 10 milyon yeni iş alanı yaratılacağını ifade etmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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