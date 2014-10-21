Çin’de ekonomik büyüme yavaşladı

2014'ün temmuz-eylül ayları arasında Çin'de ekonomi bir önceki yıla oranla yüzde 7'lik büyüme kaydetti. Sonuçlar Pekin'deki istatistik dairesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekonomi uzmanları Çin'de daha düşük bir ekonomik büyüme öngörmüşlerdi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin'de hükümet bu yıl için büyüme hedefini yüzde 7,5 olarak açıklamıştı. Son 10 yılda ekonomik büyümenin iki basamaklı oranlara ulaştığı Çin'de bu hedefin oldukça düşük bir hedef olduğu biliniyor. Çin yönetimi ekonomiyi yeniden yapılandırmak istiyor ve dolayısıyla daha düşük büyüme riskini göze almış durumda.

Çin yönetimi ekonomi politikasını büyük oranda iş piyasasında yaratılan yeni istihdam alanları üzerinden tanımlamıştı. Başbakan Li Kıçiang ülkede bu yılın ilk 8 ayında 10 milyon yeni iş alanı yaratılacağını ifade etmişti.