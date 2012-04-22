Çin'de Burger King'i Türk firması alıyor

Çin'deki Burger King zincirini TAB Gıda yönetecek. Ülkedeki 85 restoran da şirketin bünyesine katılacak.



Vahap Munyar Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında konuyla ilgili şunları yazdı:

"TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Kurdoğlu’nu görünce, Şubat ayında Burger King’in Miami’deki (ABD) merkezine şubat ayında birlikte yaptığımız ziyareti anımsattım.

- Sizinle daha önce yurtdışında Burger King operasyonu planladığımızı konuşmuştuk.

- Evet, hedefleriniz arasında Çin’deki Burger King zincirini yönetmek de vardı...

- Çin’in tamamındaki Burger King zincirini siz mi yönetip, yönlendireceksiniz?

- Öyle olacak.

- Çin’de şu anda kaç Burger King restoranı var?

- 85 restoran bulunuyor.

- Onlar da TAB Gıda bünyesine mi geçecek?

- Tamamını biz yöneteceğiz...

Kurdoğlu’nun geçen Aralık ayında Çin’le ilgili verdiği bazı rakamları anımsadım: Çin’de KFC’nin 3 bin, McDonald’s’ın 1000, Burger King’in ise 85 restoranı var. Çinliler hamburgere yeni yeni alışıyor. Biz orada çok iyi bir büyüme yakalayabiliriz.

TAB Gıda, 430’u aşkın restoranla Burger King’in dünyadaki en büyük franchiseri konumunda bulunuyor... Bu yıl 500 restorana ulaşma hedefiyle yoluna devam ediyor...

Yurtdışında ise Makedonya ve Gürcistan’da operasyonları yönetiyor...

1.3 milyar nüfuslu Çin’deki Burger King zincirini üstlenmek, yönetmek ve büyütmek, TAB Gıda’yı çok farklı bir kulvara taşıyacak gibi görünüyor..."