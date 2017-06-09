Çin'de birden fazla köpek beslemek yasaklandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qiungdao bölgesinde ailelerin birden fazla köpek beslemesi yasaklandı.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre; Ülkenin etkin gazetesi “Beijing Xinwen” (Pekin Haber)'in haberine göre Shandong'a bağlı Qiungdao'da yönetim ayrıca tehlikeli görülen 40 cinsin tamamen beslenmesini yaşakladı. Aralarında Kurt köpeği, Pittbull, Husky, Doberman Tazı, Rottweiller, Great Dane, Dogo, Presa Canario, Molosser gibi tehlikeli ve agresif cins köpeklerin dışında boyu 50 santimi geçen köpekler de yasaklılar arasında yer aldı.

Köpek sahipleri ayrıca besledikleri hayvanın tüm aşılarını yaptırmak zorunda oldukları gibi çip taktırmak ve her dönem veterinere götürmek ve viziteden geçirmeleri şart koşuldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Quingdao dışında altı bölgede uygulanan tek köpek besleme zorunluluğu yasası yeni yürürlüge sokulduğu için birden fazla köpeği olanları etkilemeyecek.