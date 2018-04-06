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Dünya

Çin'de bir sperm bankası, bağışçılarda Komünist Parti'ye bağlılık arıyor

Çin'in en büyük sperm bankalarından biri spermini bağışlayacak erkeklerden 'alışılmamış' taleplerde bulundu

06 Nisan 2018 18:17

Çin'in başkneti Pekin'deki en büyük sperm bankalarından biri erkek bağışçılarda aranılan özellikler arasında 'sosyalist anavatanı sevme' ve 'Komünist Parti liderliğini destekleme' şartlarını aradığını duyurdu.

Çin'in en büyük sperm bankalarından biri spermini bağışlayacak erkeklerden 'alışılmamış' taleplerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, 'Pekin Üniversitesi 3. Hastane' tarafından başlatılan kampanyada adayların iktidardaki Komünist Parti'ye bağlı olması istendi.

Mesajlaşma uygulaması WeChat'te yer alan hastanenin açıklamasında adayların genetik ve bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olamaması şartının yanında belirli 'ideolojik niteliklere' de sahip olması istendi.

Yayımlanmasının ardından sosyal medya sitesinden silinen açıklamada, 20-45 yaş aralığındaki sperm donörlerinin 'sosyalist anavatanı sevmesi, Komünist Parti liderliğini desteklemesi, partinin davasına sadık olması ve dürüst, kanunlara uyan ve siyasi sorunlardan uzak olmalarının' gerektiği savunuldu.

Açıklamada iki aşamalı tıbbi kontrollerden geçen adaylara 5.500 yuan (900 dolar) ödeneceği bilgisi de verildi.

Ancak açıklamada hastanenin adayların 'siyasi şartları' karşıladığının nasıl belirleneceği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Hastane AFP'nin konu hakkındaki sorularına da yanıt vermedi.

Çin'de sadece 23 adet sperm bankası bulunuyor. Bu bankaların birçoğunun donör bulmakta zorlandığı da beirtiliyor. Ülkedeki diğer sperm bankalarında donörler için 'partiye bağlılık' şartı aranmıyordu.

Duyuru WeChat'te ve Weibo'da kullanıcıların esprili yorumlarına da neden oldu.

Bir WeChat kullanıcısı "Partiye sevgi spermle başlar" derken, bir diğer Weibo kullanıcısı "Belki de biyolojiyi bilmiyorlar. İstenilen özellikler nesilden nesile geçmiyor" diye yazdı.

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