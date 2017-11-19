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Dünya

Çin'de bir robot yazılı tıp sınavından geçer not aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Çin'de bir robot, doktorların gerekli gördüğü yazılı tıp sınavını başarıyla tamamlayarak, yazılı bir sınavı geçen ilk makine oldu

19 Kasım 2017 16:22

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Çin\'de bir robot, doktorların gerekli gördüğü yazılı tıp sınavını başarıyla tamamlayarak, yazılı bir sınavı geçen ilk makine oldu.
Çin\'in önde gelen yapay zeka yaratıcılarından olan iFlytek şirketi, robotun yazılı tıp sınavında 456 puan alarak, istenilen minimum sonuçtan 96 puan daha fazla aldığını söyledi. iFlytek sözcüsü yapay zekaya sahip robotun, otomatik olarak bir hastanın bilgilerini analiz edip ilk teşhisi koyabildiğini ve ileride doktorlara tedavi konusunda yardımcı olacağını söyledi.
Robotun başarısı Çin\'in yapay zeka kullanımını sağlık, tüketim ve diğer endüstrilerde arttırma çabalarından biri olarak görülürken iFlytek şirketi genel müdürü Liu Qingfeng, \"Robotu Mart 2018\'de resmi olarak piyasaya süreceğiz. Robot, doktorların yerini alma amacı taşımıyor. Tam tersine, verimliliği arttırmak için insan-makine işbirliğinin ne kadar yararlı olabileceğini gösteriyor\" dedi.
Yapılan açıklamaya göre ABD merkezli IBM şirketinin ürettiği ve kanser tedavilerinde kullanılması için geliştirilen Watson sistemli yapay zekadan farklı olarak iFlytek şirketi, yapay zekayı hem kanser tedavilerinde hem de genel hekimlik alanlarında kullanmayı hedefliyor. Yapay zekanın kullanımıyla ilgili açıklamada Çin\'in kırsal kesiminde sağlık birimlerinin eksik olduğu ve robotların kullanımının birçok insana yardımcı olabileceği söylendi.
Çin\'in yapay zeka alanında ileri gelen şirketlerinden biri olan iFlytek\'in yapay zeka arayüz platformu, yedi yıldır yaklaşık 460 bin teknoloji geliştirme ekibine öncülük ediyor. Şirket Çarşamba günü, temel bilimler ve gelişen teknolojiyi birleştirmeyi hedefleyen bir araştırma birliği olan Çin Bilimler Akademisi\'ne katıldı. (Fotoğraflı)

 

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