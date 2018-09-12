Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı; 3 ölü, 43 yaralı

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinin Mishui kasabasında meydandaki kalabalığın arasına araba daldı. Olayda 3 kişinin öldüğü 43 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mishui kasabasında meydandaki kalabalığın arabasına cip daldı. Akşam saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda üç kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, aracın gözaltına alınan 54 yaşında olduğu belirtilen sürücüsünün uyuşturucu ve kundaklama suçundan bir sabıkasının sabıkası olduğu bildirildi.

Hükümet açıklamasında veya devlet medyasında, IŞİD’in Avrupa’daki saldırılarını hatırlatan olayın terör bağlantısı olup olmadığına dair bir ayrıntı verilmedi.

Yerel gazeteler, yaralılardan bazılarının bıçaklandığını yazdı.