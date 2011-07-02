-ÇİN'DE BEŞİZ SİBİRYA KAPLANI DOĞDU ŞANGHAY (A.A) - 02.07.2011 - Çin'in kuzeyindeki Heylongciang eyaletinin başkenti Harbin'de, beşiz Sibirya kaplanı dünyaya geldi. Şinhua ajansının haberine göre, Harbin Sibirya Kaplanı Parkı'nda beşiz doğan Sibirya kaplanlarının birinin erkek, dördünün dişi ve kilolarının 1,2 ile 1,4 arasında olduğu belirtildi. Yetkililer, normalde Sibirya kaplanlarının iki ya da dört yavru doğurduğunu, ancak beşiz doğumun nadir bir durum olduğunu kaydetti. Dünyada türleri tehlike altında olan nadir hayvanlardan olan Sibirya kaplanlarından, Çin'de koruma altında 200 ila 300 arasında olduğu tahmin ediliyor.