T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de beş ayda yedi milyon bebek dünyaya geldi

Ülkede "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuştu

22 Temmuz 2017 20:49

Çin'de "iki çocuk politikası"nın uygulandığı ikinci yılın ilk beş ayında 7 milyon 800 bin doğum gerçekleşti.

Çin Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, bu senenin ilk beş aylık döneminde doğan bebek sayısının 7 milyon 800 bin olduğunu ve doğumların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,8 arttığını açıkladı.

2016’da 17 milyon 860 bin bebek doğdu

Bu dönemde 7 milyon 800 bin bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların yaklaşık yüzde 58'inin ailesinin ilk çocuğu olmadığı vurgulandı. Ülkede "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuştu.

2015 sonu itibarıyla 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de, nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

İki çocuk sahibi olma hakkı getirildi

Çin hükümeti, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve çalışma çağındaki nüfusun hızla azalması üzerine 1 Ocak 2016'da "tek çocuk" politikasını gevşetme kararı aldı. Buna göre, kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanındı.

ETİKETLER

çinbebekdoğum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24