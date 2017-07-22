Çin'de beş ayda yedi milyon bebek dünyaya geldi

Çin'de "iki çocuk politikası"nın uygulandığı ikinci yılın ilk beş ayında 7 milyon 800 bin doğum gerçekleşti.

Çin Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, bu senenin ilk beş aylık döneminde doğan bebek sayısının 7 milyon 800 bin olduğunu ve doğumların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,8 arttığını açıkladı.

2016’da 17 milyon 860 bin bebek doğdu

Bu dönemde 7 milyon 800 bin bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların yaklaşık yüzde 58'inin ailesinin ilk çocuğu olmadığı vurgulandı. Ülkede "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuştu.

2015 sonu itibarıyla 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de, nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

İki çocuk sahibi olma hakkı getirildi

Çin hükümeti, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve çalışma çağındaki nüfusun hızla azalması üzerine 1 Ocak 2016'da "tek çocuk" politikasını gevşetme kararı aldı. Buna göre, kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanındı.