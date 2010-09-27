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Dünya

ÇİN'DE BEBEK TACİRİNE İDAM PEKİN (A.A)

27 Eylül 2010 23:11

-ÇİN'DE BEBEK TACİRİNE İDAM PEKİN (A.A) - 27.09.2010 - Çin'de 46 erkek bebeği kaçırarak, her birini yaklaşık 6 bin dolara satan 2 bebek tacirine idam cezası verildi.  Şinhua ajansının haberinde, ülkenin güneydoğusundaki Kuanzhou kentinde görülen davada mahkeme, 2007 ila 2009 yıllarında, bir yaşında ve bir yaşından küçük 46 erkek bebeği kaçırarak satmaktan suçlu bulunan 2 kişiye idam cezası verilmesini kararlaştırdı.  Kurtarılan bebeklerin, yoksul Şicuan, Yunnan ve Guangşi bölgelerinde yaşadıkları ve ailelerini bulma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.   

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