Çin'de bahar bayramı nedeniyle 225 milyon kişi seyahat edecek

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de bahar bayramı dolayısıyla tüm ülkeyi büyük bir telaş kaplarken, köylerden ve kasabalardan şehir merkezlerine çalışmaya gelen yüz milyonlarca kişi geride bıraktıkları ailelerini ziyaret amacıyla memleketlerine gitmeye başladı.

Ülkedeki tüm havaalanlarından, tren istasyonlarına kadar birçok alan kapasite sınırlarını zorlarken, milyonlarca göçmen işçi akın akın memleketlerine gidiyor. Bahar bayramı olarak adlandırılan ve 40 gün boyunca yoğun bir trafiğin yaşanacağı tatil süresince, insanlar bayramın ilk gecesini evlerinde aileleriyle birlikte geçirmek için binlerce kilometrelik mesafeyi katediyor.

Ülke genelinde Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruluş alarm durumuna geçerken, Çin demiryolları özellikle son günlerdeki yoğunluğu hafifletmek için bin 242 ek tren seferi koydu.

Çin'de 40 gün boyunca temel ulaşım aracı demiryollarının günlük 5,2 milyon kişi taşıması beklenirken, bu yılki bahar bayramı süresince toplam 3,41 milyar seyahatin yapılması öngörülüyor.

Ülkede trenle yaklaşık 225 milyon kişinin taşınması beklenen tatil süresince, ulaşım ağının yüzde 99 kapasiteyle çalışacağı aktarılıyor. Ailesiyle bir akşam yemeğinde biraraya gelmek için insanlar binlerce kilometre ve onlarca saatlik mesafeyi katediyor. Özellikle az gelişmiş iç ve batı kesimlerdeki ailelerin ülkenin gelişmiş bölgelerindeki farklı kentlerde çalışması dolayısıyla bu dar gelirli aileler memleketlerine yılda bir kez bahar bayramı vesilesiyle gidebiliyor.





İki yılın ardından eve yolculuk





Yanında büyük bavullarıyla Şandong eyaletine gitmek için Pekin'deki tren garında bekleyen Day Li Li eve döneceği için çok mutlu olduğunu, ancak yolculuğun çok yorucu geçeceğini vurguluyor. Day, saatler sürecek yolcuğun ardından uzun süredir görmediği ailesiyle birlikte olacağını ve Çin yeni yılını birlikte geçireceğini anlattı.

Şüe Hay Çin ise ülkenin orta kesimindeki Şanşi eyaletindeki evine döneceğini, iki yıldır ailesiyle biraraya gelmediğini ve onları çok özlediğini söylüyor. Şüe, 10 saati aşkın bir tren yolculuğunun ardından ailesiyle birlikte yeni yılı kutlayacak olmanın sevincini yaşıyor.

Pekin'de bulunan ve ailesiyle ülkenin kuzeydoğusuna giden 90 yaşındaki Cang Yi Fan adlı kadın ise memleketlerine bilet bulabildiklerini ve ailesiyle yeni yılı geçirebileceklerini anlatıyor.





Bilet bulan şanslı





Çin'de en çok yoğunluğun yaşandığı istasyonların başında gelen Pekin tren istasyonunda memleketlerine gitmek isteyen onbinlerce kişi sıfırın altındaki soğuk havaya aldırış etmeden günlerce bilet bulabilmenin telaşı içinde. Ülke genelinde online bilet satış işlemi faaliyete geçse de dünyanın en büyük insan hareketini oluşturan göçmen işçiler, internet üzerinden bilet alımı konusunda sorunlar yaşandığını ve bu nedenle gişelerden bilet almayı tercih ettiklerini aktarıyor.

Büyük bir keşmekeşin yaşandığı istasyonlarda binlerce insan "kendilerinden büyük" yükleriyle memleketlerine gitmek üzere kötü hava şartlarına rağmen bekliyor.

Göçmen işçiler tren bileti bulduktan sonra başka bir zorlukla karşı karşıya. Kalabalık trenlerde 24 saati bulan uzun tren yolculukları göçmen işçileri bekliyor ve memleketlerine ulaştıktan sonra birçoğu köy ve kasabalarına da ulaşmak için karayoluyla yolculuğuna devam ediyor.

Çin'in en kuzeyindeki Sibirya'ya yakın kısmında bulunan Heylongciang eyaletine giden genç bir göçmen işçi olan Mıng Hay Pıng bir gün bir gece tren yolculuğunun ardından, otobüsle köyüne gideceğini anlatıyor. Yolculuğunun bir günden fazla süreceğini vurgulayan Mıng, bir yıldır ailesini görmediğini söylüyor.



Çin'in gelişmiş kentlerinde çalışan bu işçilerin birçoğu düşük ücretle çalışıyor ve yıl boyunca yaptıkları birikimlerini de bu vesileyle memleketlerine götürüyor. Ancak yeni yıl sonrasında ise geri döndüklerinde aynı işin kendilerini beklediği de kesin değil. Çin'de uzun yıllardır süren bu devinim sürüyor ve devlet bu anlamda iç bölgeleri teşvik politikaları ile az gelişmiş kesimlerde yeni üretim alanları ve cazibe merkezleri oluşturmak için çalışmalar yapıyor.

Gelir dağılımında en alt kademede olan göçmen işçiler her yıl memleketlerine yeni umutlarla gidiyor ve ailelerine daha iyi şartlar sunabilmek için binlerce kilometre ötedeki fabrika ya da müesseselerde çalışıyor.

Ülke genelinde göçmen işçilerin barınma, yemek gibi temel ihtiyaçları genelde firmalar tarafından karşılanıyor ve bu işçiler yatakhane sistemiyle firmaların sağladığı yerlerde barınıyor. Bu da onların düşük ücretlerle çalışmaların da büyük rol oynuyor. Çin'de uygulanan Hukou (oturum sistemi) nedeniyle bu işçiler memleketlerinden uzak olduğu için büyük şehirlerdeki sağlık, eğitim gibi birçok sosyal imkandan faydalanamıyor. Dolayısıyla göçmen işçiler her yıl "evlerini sırtlarında taşıyarak" kendi bölgelerinde iş bulma umudu taşıyor.



Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tatil süresince 840 bin otobüs, 13 bin geminin çalıştırılacağını belirtirken, Çin'deki havayollarının ise 35,5 milyon seyahati aşacağı, bu rakamın geçen yıla oranla yüzde 4,9 arttığı ifade ediliyor.

Çin'de 26 Ocak'ta başlayan dünyanın en büyük insan hareketi bu günlerde zirve noktasına ulaşmış durumda ve bu hareketin, geri dönüşlerinin sonlanacağı 6 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ulaşımın zirveye ulaştığı dönemde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, 240 bin yanıcı ve patlayıcı maddeye el konulduğu kaydedildi.

Bununla birlikte, 6 bin 320 kilogram kimyasal madde, 14 bin kesici ve delici alet ile 850 bin torba çatapat ve havai fişek ele geçirildi.

