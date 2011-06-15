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Dünya

Çin'de ayaklanma başladı!

Çin’de de gösteriler 20 yaşındaki hamile bir göçmen seyyar satıcının bir güvenlik görevlisi tarafından yere itilmesi ile başladı.

15 Haziran 2011 03:00

T24- Çin’de önceki gün Arap Baharı’nı aratmayan gösteriler düzenlendi.Tunus’ta “Yasemin Devrimi”ni bir zabıta tarafından tokatlandıktan sonra kendini yakan Muhammed Buazizi ateşlemişti. Çin’de de gösteriler 20 yaşındaki hamile bir göçmen seyyar satıcının bir güvenlik görevlisi tarafından yere itilmesi ile başladı.




Cuma günü olayın meydana geldiği Zengçeng kasabasında Çinliler sokaklara döküldü. Güvenlik güçlerine taş ve tuğla atan göstericiler, 6 polis arabasını yaktı. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Cuma gecesi Çin’in twitter’ı Sine Weibo’da ters çevrilmiş polis arabası fotoğrafları ile kadın seyyar satıcıya destek mesajları paylaşıldı. Cumartesi günü devletin yaptığı arazi yolsuzluklarını araştıran bir milletvekilinin gözaltında öldüğü haberinin gelmesi ile gösteriler Xintang şehrine de sıçradı. Burada hükümet binalarını kuşatan 2 bin Çinli yine güvenlik güçleri ile çatıştı. Haftasonu ülkede artan gerilimle birlikte hükümet tarafından Xintang ve Zengçeng bölgelerinde zırhlı araçlar konuşlandırılarak, protestoların önü alınmaya çalışıldı. Amerikan yayın kuruluşu CNN’e konuşan bir iş adamı ise Zengçeng’de gerginliğin halen devam ettiğini belirtti. Çin’deki kötü çalışma koşullarının yanı sıra, büyük şehirlere getirilen işçilerin yaşam standartları da oldukça düşük. Ayrıca devlet kalkınma adına bir çok vatandaşı yerinden ederek arazileri tazminat ödemeden istimlak ediyor.

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