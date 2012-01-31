-Çin'de Arap Baharı korkusu PEKİN (A.A) - 31.01.2012 - Arap Baharından esinlenen halk ayaklanmalarının Çin'e de sıçramasını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde, Zhu Yufu adlı bir muhalifin daha yargılanmasının tamamlandığı bildirildi. Zhu'nun avukatı Li Dunyong yaptığı açıklamada savcılığın, devlet iktidarını ortadan kaldırmaya yönelik faaliyet yürütmekle suçlanan 58 yaşındaki Zhu'nun yazdığı ve internet üzerinde dolaşan bir şiiri, aleyhinde bir kanıt olarak mahkemeye sunduğunu söyledi. Zhu'nun Mart 2011'de gözaltına alınmasının ardından, doğum yeri Hangzhou'da resmi olarak 11 Nisan 2011'de başlayan ve bugün sonuçlanan davasında henüz kararın açıklanmadığını belirten Li, mahkeme kararının Şubat ayının ortalarında verilmesinin beklendiğini kaydetti. İnsan hakları örgütlerinden yapılan açıklamalarda, daha önce de faaliyetleri nedeniyle yargılanan ve 9 yıl hapis yatan Zhu'nun bel ağrısı şikayetlerinin bulunduğu ve sağlık durumundan endişe edildiği belirtiliyor. Li, aşırı yorgunluk şikayeti bulunan Zhu'nun maneviyatının istikrarlı olduğunu söyledi. Çin'de son iki ay içinde yargılanan 3 Çinli muhalif, devlet iktidarını ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle 9 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı. Li, savcılığın kanıt olarak sunduğu, Çin'de internet üzerinde en çok paylaşılan şiirler arasında yeralan, ''Zamanı Geldi'' adlı şiirin bir bölümünde, ''Zamanı geldi Çin halkı! Meydan herkese ait, ayaklarınız size ait, meydana gitmek ve bir seçim yapmak için ayaklarınızı kullanma zamanı geldi'' ifadelerinin kullanıldığını belirtti. Zhu'nun şiirini, Arap Baharı adıyla anılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki halk ayaklanmalarına benzer ayaklanmaların Çin'de de yapılması yönünde kimliği belirsiz kişilerce yapılan çağrıların internette dolaştığı sıralarda, internet üzerinden bir arkadaşına gönderdiğini anlatan Li, iddia makamının bu şiirin Çin halkını devlet karşıtı gösteriler düzenlemeye teşvik etmek amacıyla yazıldığını öne sürdüğünü kaydetti. Savunmasında şiiri internet üzerinden halka açık bir forumda yayınlamadığını, sadece arkadaşlarıyla paylaştığını ifade eden Zhu, bir toplantı için belirli bir yer ve zamandan sözetmediği şiirinde, özgürlüğe ve demokrasiye duyduğu özlemi ifade ettiğini, ancak bir protesto gösterisi düzenleme amacı taşımadığını bildirdi.