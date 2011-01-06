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Dünya

ÇİN'DE ANNE

06 Ocak 2011 20:27

-ÇİN'DE ANNE-BABAYA BAKMAK ZORUNLULUK OLACAK ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Çin, çocukların yaşlı anne-babalarına bakmasını yasal yükümlülük haline getiriyor. Hazırlanan yasa değişikliği taslağına göre, yaşlılar mahkemeye başvurarak, fiziksel ve zihinsel olarak çocuklarının bakımını isteme hakkını elde edebilecek. 1996'da kabul edilen Yaşlıların Haklarının ve Çıkarlarının Korunması yasasında değişiklik yapılması öngörülüyor. Nüfusun yüzde 8'inin, yaklaşık 167 milyon kişinin 60 yaşın üstünde ve bunların yarıdan fazlasının yalnız yaşadığı Çin'de, artan yaşlı nüfusuyla baş etmeye çalışılıyor. Gözlemciler, büyüklere bakmak Çin'in kültürünün parçası olmasına rağmen, göç ve iş baskısının aile ilişkilerine zarar verdiğini belirtiyor. Onlarca yıldır tek çocuk politikasının uygulandığı ülkede yaşlı bakımevlerinin sayısının giderek artmasına rağmen, yetkililer son dönemde evlerinde ölü bulunanların sayısının artmasından kaygı duyuyor.

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