Çin'de anaokuluna bir saldırı daha

T24-



Ajans, saldırganın daha sonra kendisini öldürdüğünü belirterek, yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.



Ajans, adını vermediği saldırganın 2 çocuğu yanında alıkoyduğu sırada üzerine benzin dökerek kendisini yaktığını, öğretmenlerin çocukları şahsın elinden çekip aldığını bildirdi.



Çin’in de dün Jiangsu bölgesinde bıçaklı bir kişi, anaokuluna saldırarak 5’i ağır olmak üzere 29 çocuğu ve 3 yetişkini bıçakla yaralamıştı. Önceki gün ise güneydeki Guangdong bölgesinde akıl hastası bir kişinin ilkokula bıçakla saldırısında 15 öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.