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Dünya

Çin'de anaokuluna bir saldırı daha

Çin’de, anaokulu ve ilkokullara yönelik saldırılara bugün bir yenisi eklendi.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Çin resmi haber ajansı Şinhua, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Jinang kentinde bir adamın anaokuluna düzenlediği saldırıda, 5 öğrencinin yaralandığını duyurdu.


Ajans, saldırganın daha sonra kendisini öldürdüğünü belirterek, yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.


Ajans, adını vermediği saldırganın 2 çocuğu yanında alıkoyduğu sırada üzerine benzin dökerek kendisini yaktığını, öğretmenlerin çocukları şahsın elinden çekip aldığını bildirdi.


Çin’in de dün Jiangsu bölgesinde bıçaklı bir kişi, anaokuluna saldırarak 5’i ağır olmak üzere 29 çocuğu ve 3 yetişkini bıçakla yaralamıştı. Önceki gün ise güneydeki Guangdong bölgesinde akıl hastası bir kişinin ilkokula bıçakla saldırısında 15 öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.

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