Çin'de anaokullarına 3 günde 3. saldırı

T24 - Çin'de anaokulu ve ilkokulu saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bugün (30 Nisan 2010) gerçekleştirilen 3. saldırıda 5 öğrenci yaralandı.





Ajans, saldırganın daha sonra kendisini öldürdüğünü belirterek, yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.





Ajans, adını vermediği saldırganın 2 çocuğu yanında alıkoyduğu sırada üzerine benzin dökerek kendisini yaktığını, öğretmenlerin çocukları şahsın elinden çekip aldığını bildirdi.





Çin'in de dün (29 Nisan 2010) Jiangsu bölgesinde bıçaklı bir kişi, anaokuluna saldırarak 5'i ağır olmak üzere 29 çocuğu ve 3 yetişkini bıçakla yaralamıştı. Önceki gün (28 Nisan 2010) ise güneydeki Guangdong bölgesinde akıl hastası bir kişinin ilkokula bıçakla saldırısında 15 öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.