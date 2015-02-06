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Dünya

Çin'de alışveriş merkezinde yangın: 17 ölü

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarının sonunda kontrol altına alındı

06 Şubat 2015 08:55

Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Huidong kasabasında Yivu adlı alışveriş merkezinin dördüncü katındaki ürün deposu ve sinema salonlarının yer aldığı bölümde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarının sonunda kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangının çıkış sebebine ilişkin bilgi verilmezken, binada bir süre mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığı ve hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

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çin yangın17 ölüitfaiye

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