Çin'de Aiyi Nehri'nin adı 'İslami çağrışımlar' nedeniyle 'Diannong' yapıldı

Çin'de en fazla Müslüman'ın yaşadığı bölge olan Ningşia'da "Aiyi" nehrinin adı, "İslami çağrışımları" nedeniyle Diannong olarak değiştirildi.

İngiliz haber sitesi Independent'a göre, "Muhammed Peygamber'in eşi Ayşe'nin adını çağrıştıran nehrin adıyla ilgili karar, bölgede İslam'ın etkisini sınırlamak amacıyla alındı."

Al Jazeera'nın haberine göre ise özerk Ningşia Hui hükümeti, kararın kamusal alanların adlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, yerel su kaynakları biriminin talebi üzerine alındığını duyurdu.

2013'te yerel hükümet, kamusal alanlara yabancı kişi ve yerlerin adının verilmesini yasaklaşmıştı.

Çin'de 21 milyon, Ningşia'da ise yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor.

Camilerdeki hilâller söküldü, kiliseler kapatıldı

2 ay önce, bölgedeki Hui cemaati, inşaat izni olmadan yapıldığı öne sürülen camilerinin yıkılması kararını protesto için eylem yapmıştı.

Bölgedeki dini gruplar, yönetimin 'halkı dinden uzaklaştırmak ve Komünist Parti'ye sadakat aşılamak için' son dönemde baskıyı artırdığını söylüyor.

Buradaki camilerin kubbeleri yıkılırken hilâl işaretleri kaldırıldı. Bölgedeki kiliseler kapatıldı ve Budist tapınaklarına çocukların gitmesi yasaklandı.