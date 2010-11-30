-ÇİN'DE AIDS 68 BİN CAN ALDI ŞANGHAY (A.A) - 30.11.2010 - Çin'de bu yıl ekim ayına kadar 68 bin AIDS hastası öldü. Şanghay Günlüğü gazetesi, AIDS'ten ölenlerin sayısının geçen yıla göre 20 bin kadar arttığını yazdı. Sağlık Bakanlığı, geçen yıl ekim ayı itibariyle ülkede AIDS nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 49 bin 845 olarak duyurmuştu. Şanghay Sağlık Bürosu ise şehirde ekim ayı itibariyle 1053 HIV taşıyıcısı, 329 AIDS hastası olduğunu belirtirken, bu yıl AIDS'ten 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin Sağlık Bakanlığı, HIV virüsünün 1980'lerde ülkede ilk kez görülmesinin ardından Çin'de toplam kayıtlı HIV taşıyıcısının 370 bin olarak belirlendiğini ve 130 bin kişinin AIDS hastası olduğunu açıklamıştı. AIDS üzerine çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler'in ortak programı (UNAIDS) ve Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre ise Çin'de 740 bin HIV taşıyıcısı olduğu, bunlardan 105 bininin AIDS hastası olduğu belirtiliyor. Çin Sağlık Bakanlığı ülkenin bazı bölgelerinde AIDS'in kontrol edilmesinin güçleştiğini belirterek, ülkede bulunan AIDS hastalarının yüzde 77,1'inin Yunnan, Hınan, Sıçuan, Guangdong, Sincan ve Guangşi bölgelerinde olduğunu kaydetti. Çin Devlet Konseyi ise yaptığı açıklamada HIV ve AIDS'in daha iyi izlenmesi için toplum bilincinin artırılması yönünde çalışmalar başlatılacağını duyurdu. Buna göre, hükümet HIV izleme ağını daha da genişletecek, potansiyel vakaların tespitini hızlandıracak ve hastalığı başlangıç seviyesinde tespite çalışacak. -6 YAŞINDAKİ 'SAKINCALI' HIV TAŞIYICISI- Çin'in Guangşi eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki yetim çocuk ülkedeki HIV taşıyıcılarından birisi. Komşuları tarafından "yalnız" olarak adlandırılan yetim, diğer yaşıtlarının aksine tek başına yaşıyor. Bulunduğu şehirde gittiği ilkokuldan HIV virüsü taşıdığının belirlenmesi nedeniyle kovulan çocuk, babasının da geçen haziran'da AIDS nedeniyle ölmesi nedeniyle yalnız yaşıyor ve temizlik dahil tüm ev işlerini kendisi yapıyor. Virüsü nasıl kaptığı belirtilmeyen, hükümet ve bağışlar sayesinde temel ihtiyaçları karşılanan çocuk, hastalığı nedeniyle halk arasında "sakıncalı" olarak nitelendirildiği için 200 ailenin verdiği dilekçeyle okulundan atılmış. "Sakıncalı" çocuğun durumunun bir çıkmazda olduğunu aktaran yerel yetkililer, çocuğun özel bir okulda, sağlık görevlileri eşliğinde eğitim alması gerektiğini, ancak bölgelerinde bu şekilde hizmet sağlayan bir kuruluş olmadığını belirtiyor.