-Çin'de 800 köpek "yemek" olmaktan kurtuldu ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Çin'in güneybatısındaki Zigong kentinde hayvan hakları savunucuları, 800 köpeği ''yemek'' olmaktan kurtardı. Qiming Hayvan Haklarını Koruma Derneği, bir gönüllünün, kafeslere kapatılmış yüzlerce köpeğin kentteki çeşitli restoranlara götürülmek üzere kamyona yüklendiğini ihbar etmesinin ardından harekete geçti. Dernek üyeleri ile köpekleri satan kişi arasında saatler süren görüşme, grubun 13 bin dolar ödemeyi kabul etmesiyle sona erdi. Kurtarma operasyonun ardından köpeklere ev bulmak için fotoğrafları ve sağlık durumları Qiming Derneğinin resmi internet sitesinde yayımlandı. Bazı köpeklerin çalınmış olduğu ve sahiplerinin fotoğraflarını görmesinin ardından köpeklerini almaya geldiği bildirildi. Köpek eti, Çin'in bazı bölgelerinde son derece revaçta. Uluslararası ve Çinli hayvan hakları savunucuları ise köpek eti ticaretini engellemek için sürekli girişimde bulunuyor.