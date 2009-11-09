Çin'de 8 milyon kişi domuz gribine karşı aşılandı

Çin Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 8 milyon kişinin İnfluenza (A/H1N1) virüsüne karşı aşılandığını duyurdu.



Şinhua ajansının haberine göre bakanlık, aşının öncelikle risk gruplarına uygulandığını ve 39 milyon doz aşının bakanlık tarafından onaylandığını bildirdi.



Yetkililer, domuz gribinin ülkeye girişinden sonra hızla yayıldığını belirterek, virüsün Mart ayına kadar yayılmaya devam edeceğini kaydetti ve halkı uyardı.



Pekin yönetimi, domuz gribi aşısının, Pekin'de yaşayan 16 milyon kişiye öncelik gözetmeksizin uygulanacağını açıkladı.



Çin'de 55 bin domuz gribi vakasına rastlandı ve bunlardan 6'sı hayatını kaybetti.



Dünyada, İnfluenza A/H1N1 aşısının üretim lisansını alan ilk ülke olan Çin'de, yeterli üretim kapasitesine sahip 8 yerli firmanın 2010 yılının ilk çeyreğine kadar 100 milyon doz aşı üreteceği açıklandı.

