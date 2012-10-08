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Dünya

Çin'de 8 günlük tatilin bilançosu acı oldu; 794 ölü

Çin'de 8 günlük tatil trafiğinin bilançosu ağır oldu. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 794 kişi hayatını kaybetti.

08 Ekim 2012 12:24

Çin'de "Guoçing" (Ulusal Gün) ve "Sonbahar Bayramı"nın birleşmesi nedeniyle bu yıl 8 güne çıkarılan tatil süresince ülke genelinde 794 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkedeki seyahat yoğunluğu sebebiyle “ Altın Hafta” olarak da nitelendirilen tatil süresince meydana gelen 68 bin 422 kazada 794 kişi öldü, 2 bin 473 kişi yaralandı.

Sekiz günlük tatilde meydana gelen trafik kazalarında toplam ekonomik kaybın ise 13,25 milyon yüen (yaklaşık 3,8 milyon TL) olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 46,4 oranında düştüğünü belirtti.

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