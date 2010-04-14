Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem

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İlkokul çocukları enkaz altında

Çin devlet televizyonu, Çinghay eyaletinde meydana gelen depremde ölü sayısının 400'e yükseldiğini, 10 bin kişinin yaralandığını duyurdu.Televizyonun haberinde, kurtarma ekiplerinin Çinghay'da enkaz altındakilere ulaşma çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.Şinhua haber ajansı, Yüşu Tibet Özerk İli yetkililerinin açıklamasına dayanarak, çok sayıda yaralanın hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.İl hükümeti genel sekreter yardımcısı Huang Limin, enkaz altında kalanların kurtarılması için bölgeye asker sevk edildiğini söyledi. Söz konusu bölgede haberleşmenin bir süre kesildiği, sorunun daha sonra giderildiği kaydedildi.Yerel saatle sabah 07.49'da (TSİ 02.49) meydana gelen depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha tespit edildi.Tibet ve Sincan Uygur Özerk Bölgelerine komşu olan eyalette, depremden iki saat kadar önce 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Qinghay eyaletine komşu Sichuan'da, 12 Mayıs 2008'de meydana gelen 8 büyülüğünde depremde, yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.Öte yandan depremde enkaz altında kalanlar arasında ilkokul çocuklarının da bulunduğu bildirildi.Kurtarma çalışmalarına katılan bir askeri yetkili, Şinhua haber ajansı muhabirine, "ilkokul çocuklarının da enkaz altında olduğunu, ancak sayısını bilmediklerini" söyledi.Askeri yetkili, enkazı kaldırmak için şu anda ellerinde büyük makine bulunmadığını, bu nedenle kol kuvvetine güvendiklerini ifade etti. Yakındaki havaalanına giden yolun zarar görmesinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı da açıklandı.Yüşü Özerk İli yetkililerinden Cou Huaşia da depremin merkezindeki Ciegu kasabasında bulunan evlerin yüzde 85'inden fazlasının yıkıldığını belirtti.