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Dünya

Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Zuogong ve Mangkang kasabalarında bazı binaların yıkıldığı, ayrıntılı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi

12 Ağustos 2013 13:35

Çin'in batısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şinhua ajansı, yerel saatle 05:23'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün, Tibet Özerk Bölgesi'nin Çangdu kesimindeki Zuogong kasabasında yerin 10 kilometre altı olduğunu duyurdu.

Depremde henüz can kaybı tespit edilmediği açıklandı.

Zuogong ve Mangkang kasabalarında bazı binaların yıkıldığı, ayrıntılı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bu iki kasabaya yardım ekiplerinin gönderildiğini ancak bölgenin dağlık olması ve otoyollarda oluşan hasar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığını belirtti.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 5,1 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.

Üç hafta önce yine aynı bölgede 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 95 kişi yaşamını yitirmişti.

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