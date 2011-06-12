-ÇİN'DE 600 KİŞİ KURŞUNDAN ZEHİRLENDİ ŞANGHAY (A.A) - 12.06.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde, 103'ü çocuk 600 kişi kurşundan zehirlendi. Şinhua ajansının haberine göre, bölgedeki kalay atölyelerinde işçilerle çocuklarının kanlarında yüksek ve tehlikeli seviyede kurşuna rastlandı. Bölge Sağlık İdaresinden bir yetkili, yapılan testlere göre 26 yetişkin ve 103 çocukta 600 mikrogramın üzerinde kurşun tespit edildiğini, 129 kişinin tekrar testten geçeceğini, ayrıca 494 kişinin de kanlarında 400-600 mikrogram oranında kurşun bulunduğunu bildirdi. Yetkililer 25 atölyede çalışmaların durdurulduğunu belirtirken, bölgede 2 bin 500 kişinin 200 civarında kalay işleme atölyesinde çalıştığı belirtildi. Kurşun zehirlenmesi sinir, sindirim ve üreme sistemlerine zarar verirken, mide ağrısı ve anemiye neden olabiliyor. Kanda yüksek oranda görülmesi durumunda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.