T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'DE 600 KİŞİ KURŞUNDAN ZEHİRLENDİ ŞANGHAY (A.A)

12 Haziran 2011 18:21

-ÇİN'DE 600 KİŞİ KURŞUNDAN ZEHİRLENDİ ŞANGHAY (A.A) - 12.06.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde, 103'ü çocuk 600 kişi kurşundan zehirlendi. Şinhua ajansının haberine göre, bölgedeki kalay atölyelerinde işçilerle çocuklarının kanlarında yüksek ve tehlikeli seviyede kurşuna rastlandı. Bölge Sağlık İdaresinden bir yetkili, yapılan testlere göre 26 yetişkin ve 103 çocukta 600 mikrogramın üzerinde kurşun tespit edildiğini, 129 kişinin tekrar testten geçeceğini, ayrıca 494 kişinin de kanlarında 400-600 mikrogram oranında kurşun bulunduğunu bildirdi. Yetkililer 25 atölyede çalışmaların durdurulduğunu belirtirken, bölgede 2 bin 500 kişinin 200 civarında kalay işleme atölyesinde çalıştığı belirtildi. Kurşun zehirlenmesi sinir, sindirim ve üreme sistemlerine zarar verirken, mide ağrısı ve anemiye neden olabiliyor. Kanda yüksek oranda görülmesi durumunda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24