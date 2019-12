-ÇİN'DE 60 YIL SONRA KALKAN YASAK ŞANGHAY (A.A) - 11.06.2011 - Çin, 60 yıldır süren at yarışı yasağını kaldırdı. China Daily gazetesi, ülkenin orta kesimlerindeki Wuhan kentinde haftalık at yarışlarının yapılmasına izin verildiğini, yarışların ağustos ayının sonuna doğru başlayacağını yazdı. Gazete, yapılacak 4 ya da 6 yarışa 10 ila 12 atın katılacağını, 200'den fazla at sahibinin yarışlara katılmaya karar verdiğini kaydetti. Çinli yetkililer, yarışlarda bahis oynanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Çin'deki komünist yönetim, 1949 yılındaki devrimden sonra yarışları yasaklamıştı. Çin'de devlet piyangosu dışında hemen hemen her türlü bahis oyunu Çinliler için yasak. Ancak eski İngiliz sömürgesi Hong Kong ile eski Portekiz sömürgesi Makau'da ise bahis endüstrisi gelişiyor. Bu iki bölge onlarca gazinoya da ev sahipliği yapıyor.