T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'DE 60 YIL SONRA KALKAN YASAK ŞANGHAY (A.A)

11 Haziran 2011 13:28

-ÇİN'DE 60 YIL SONRA KALKAN YASAK ŞANGHAY (A.A) - 11.06.2011 - Çin, 60 yıldır süren at yarışı yasağını kaldırdı. China Daily gazetesi, ülkenin orta kesimlerindeki Wuhan kentinde haftalık at yarışlarının yapılmasına izin verildiğini, yarışların ağustos ayının sonuna doğru başlayacağını yazdı. Gazete, yapılacak 4 ya da 6 yarışa 10 ila 12 atın katılacağını, 200'den fazla at sahibinin yarışlara katılmaya karar verdiğini kaydetti. Çinli yetkililer, yarışlarda bahis oynanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Çin'deki komünist yönetim, 1949 yılındaki devrimden sonra yarışları yasaklamıştı. Çin'de devlet piyangosu dışında hemen hemen her türlü bahis oyunu Çinliler için yasak. Ancak eski İngiliz sömürgesi Hong Kong ile eski Portekiz sömürgesi Makau'da ise bahis endüstrisi gelişiyor. Bu iki bölge onlarca gazinoya da ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24