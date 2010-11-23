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Dünya

ÇİN'DE 6 TONLUK İNCİ SERGİLENMEYE BAŞLADI ŞANGHAY (A.A)

23 Kasım 2010 11:32

-ÇİN'DE 6 TONLUK İNCİ SERGİLENMEYE BAŞLADI ŞANGHAY (A.A) - 23.11.2010 - Çin'in güneyindeki Haynan eyaletinin Vınçang şehrinde dünyanın en büyük incisi sergilenmeye başladı. China Daily gazetesi, 6 tonluk dev gece incisinin değerinin 2,2 milyar yüen (yaklaşık 440 milyon TL) olduğunu duyurdu. Çin basını, incinin ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunduğunu ve dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük inci olduğunu açıkladı. Turkuaz ve yeşil karışımı bir renkte olan gece incisi 1,6 metrelik çapı nedeniyle dev bir top görünümünde.

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