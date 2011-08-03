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Dünya

ÇİN'DE 583 PİL FABRİKASI KAPATILDI ŞANGHAY (A.A)

03 Ağustos 2011 14:13

-ÇİN'DE 583 PİL FABRİKASI KAPATILDI ŞANGHAY (A.A) - 03.08.2011 - Çin hükümeti, ağır metal ve kurşun kirliliği nedeniyle 583 tane kurşun pil üreten fabrikayı kapattı. Çin Çevre Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ayın sonuna kadar 1903 adet tesisin üretiminden geri dönüşümüne kadar birçok unsurunun denetlendiği bildirildi. İncelenen tesislerden 252'sinin üretimine devam etmesine izin verildiği belirtilirken, 1015 tanesinin de üretimi askıya alındı. Bakanlık açıklamasında tesislerin küçük üretim ölçekleri, teknik standartların yetersizliği ve kirlilik gerekçeleriyle kapatıldığı kaydedildi. Çin'de ağır metal kirliliği ülkedeki önemli tartışma konularından biri. Birçok bölgede, sık sık kurşun zehirlenmesi vakaları görülüyor.

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