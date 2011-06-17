-ÇİN'DE 555 BİN KİŞİYE TAHLİYE ŞANGHAY (A.A) - 17.06.2011 - Çin'in iç ve güney kesimlerinde uzun süredir devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle en üst seviyede alarm verildiği ve toplam 555 bin kişinin bulundukları bölgelerden tahliye edildiği bildirildi. China Daily gazetesinin haberinde, Yangzı nehri deltasındaki 7 eyalet ve bölgeye, kuraklığın ardından başlayan şiddetli yağmurlar nedeniyle kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Anhui, Cıciang, Ciangşi, Hubey, Hunan, Sıçuan, Guicou eyaletleri ve Çongçing kentinde son dört gün içerisindeki sağanak yağışlar nedeniyle 19 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise kaybolduğu kaydedildi. Çin bazı bölgelerde felaket alarma seviyesini en yüksek seviye olan 4'e yükseltti. Yetkililer şiddetli yağışların pazar gününe kadar süreceğini belirtti. Ülkede şiddetli yağışlar ve sel felaketleri nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi kaybolmuştu.