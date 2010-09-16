-ÇİN'DE 5 YILDIZLI, KLİMALI TUVALETLER AÇILACAK ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Çin'in güneyindeki Çongçing şehrinde yeni yayımlanan bir genelgeyle tuvaletler kalitesine göre sınıflandırılacak. Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, umumi tuvaletler 1'den 5 yıldıza kadar kalitesine göre derecelendirilecek. İnsanların rahatına yönelik bir çalışma yapıldığı, 3 ve daha fazla yıldıza sahip tuvaletlerin klimalı olması gerektiği bildirildi. Haberde, 5 yıldızlı tuvaletlerin 120 metrekareye kadar bir alanda olabileceği, 1 yıldızlı tuvaletlerin de 50 metrekare olması gerektiği belirtildi. Kadınların umumi tuvaletleri erkeklere göre daha sık kullandığı, 3 yıldız ve üzeri olanların kadınlara yönelik olacağı aktarıldı.