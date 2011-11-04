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Dünya

Çin'de 4 madenci öldü 57'si mahsur

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçi öldü, 57 işçi mahsur kaldı.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçi öldü, 57 işçi mahsur kaldı.


Sanmenşia şehrindeki Çiençiu kömür ocağında yerel saatle 19.45'te, belirlenemeyen bir sebeble patlama meydana geldi. Patlama sırasında ocakta bulunan 75 işçiden 14'ü kaçmayı başardı. Kaçmayı başaran işçilerden 6'sı hafif, 1'i de ağır yaralandı. Kurtarma ekipleri işçilerden 4'ünün cesedine ulaştı.


Şinhua ajansının yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, patlamadan 27 dakika önce Sanmenşia şehrinde 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve 760 metre derinliğindeki ocağın 480'inci metresinde göçük yaşandığı bildirildi. Yetkililer, göçük nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü kaydetti.


Devlet şirketi Yima Kömür Grubuna ait olan ocağın yıllık üretim kapasitesinin 2,1 milyon ton olduğu açıklandı.


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