-ÇİN'DE 4 İDAM ŞANGHAY (A.A) - 13.12.2010 - Çin'de uyuşturucu kaçakçılığı ve satışı suçlarıyla ilgili olarak 4 kişinin idam edildiği bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, Çin Yüksek Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, idam edilenlerden ikisinin uyuşturucu kaçakçılığı ve satma, diğer iki kişininse yalnızca satma suçundan dolayı idam edildiği belirtildi. Çin'de idam cezaları, yerel mahkemeler tarafından verilen kararın ardından Yüksek Mahkemenin onayıyla infaz ediliyor. Açıklamada ayrıca, uyuşturucuyla ilgili suçlara karşı sıkı tedbirler alındığı kaydedildi.