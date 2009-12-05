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Dünya

Çin'de 4 gazeteci hapse mahkum edildi

Çin'de maden ocağında bir işçinin ölümüyle sonuçlanan kazayı rüşvet karşılığı örtbas eden dört gazeteciye 9 ay hapis cezası verildi.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde maden ocağında bir işçinin ölümüyle sonuçlanan kazayı rüşvet karşılığında örtbas eden dört gazeteciye 9 ay hapis cezası verildi.

Aynı olayda kendini Hukuk Günlüğü gazetesinin muhabiri olarak tanıtıp şantaj yapan Liu Şiaobing adlı kişi de 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şinhua haber ajansı, dört gazetecinin ömür boyu meslekten men edildiğini bildirdi.

Dört gazeteci 20 Eylül 2008'de kömür ocağında meydana gelen kazada 41 yaşındaki Ci Şinhong adlı işçinin ölümünü maden sahibinden aldıkları para karşılığında haber yapmadı. Maden sahibi de kazayı yerel yönetime rapor etmedi.

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