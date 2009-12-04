Çin'de 3 Uygur daha idam edildi

T24 - Çin, Uygur Özerk Bölgesi'nde Temmuz 'da çıkan olaylar nedeniyle 3 kişiyi daha idam etti.

Resmi Şinhua haber ajansı, Urumçi Halk Mahkemesi'nin 3 kişiyi idama mahkum ettiğini, aynı davada yargılanan başka bir kişiye de ömür boyu hapis cezası verdiğini bildirdi.

Mahkeme dün de 5 kişiyi idama, iki kişiyi de ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Urumçi'de geçen Temmuz ayında Uygurlar ve Han Çinlileri arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şimdiye kadar 17 Uygur idama mahkum edilirken, geçen ay bunlardan 9'unun cezası infaz edildi.

5 Temmuz'da patlak veren olaylarda Urumçi'de, resmi makamlara göre 197 kişi öldü, bin 600'ü aşkın kişi de yaralandı.

Olaylar nedeniyle, cinayet, kundakçılık, özel mülke zarar verme benzeri gerekçelerle toplam 34 kişi hüküm giydi. Yarın 5 kişinin daha davasının görüleceği bildirildi.



15 Uygur Kamboçya'dan sığınma talep etti

Öte yandan Çin'den Kamboçya'ya kaçan 15 kadar Uygur, bu ülkeden sığınma hakkı talep etti.

Kamboçya hükümet sözcüsü Kiyö Sofik, bugün AFP'ye yaptığı açıklamada, ülkeye sığınan Uygurların BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yardımıyla Kamboçya makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunduğunu belirtti.

Sofik, sığınma talebinde bulunan Uygurların kesin sayısından emin olmadıklarını, bu konuda BM'den resmi bilgi almadıklarını söyledi. Uygurların ne zaman ülkeye giriş yaptığını da bilmediklerini ifade eden sözcü, "Hepsi BMMYK'nin koruması altında" diye konuştu.

Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberde, 22 Uygurun Kamboçya'ya sığındığını duyurmuştu.