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Dünya

Çin'de 3 boyut dönemi ŞANGHAY (A.A)

28 Aralık 2011 10:59

-Çin'de 3 boyut dönemi ŞANGHAY (A.A) - 28.12.2011 - Çin'de 1 Ocak'tan itibaren ülkenin ilk devamlı üç boyutlu yayın yapacak televizyon kanalı deneme yayınlarına başlayacak. Ulusal basındaki haberlere göre, uydudan yayın yapacak kanal sabah saatlerinden gece yarısına kadar üç boyutlu yayın yapacak. Yetkililer, CCTV ve diğer devlet kanallarının da bazı yayınları ortaklaşa kullanacağını belirtirken, yayında animasyonlar, spor etkinlikleri, belgeseller, televizyon dizileri ve eğlence programları üç boyutlu olarak gösterilecek. Üç boyutlu yayın başladıktan sonra CCTV'nin Çin yeni yılı galası ve 2012 Londra olimpik oyunları gibi olaylar üç boyutlu ve canlı olarak yayınlanacak. Kanal yayına başladıktan sonra izleyiciden bir ücret talep edilmeyeceği belirtilirken, izleyicilerin sadece 3 boyutlu yayını alabilen televizyon sahibi olması gerekiyor. Uzmanlar, 3 boyutlu yayınları izlemek isteyenleri bir saatten fazla izlememesi gerektiği hususunda uyarıyor. Zira 3 boyutlu yayınların ara verilmeden fazla izlenmesi baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı ya da miyop gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

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