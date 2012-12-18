Çin'de 21 Aralık gözaltısı!

Çin'de 21 Aralık'ta kıyamet kopacağı iddialarını broşür ve DVD yoluyla yayan 100'den fazla kişi topluma korku salma ve kaos ortamı oluşturma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Çin'in orta kesimindeki Hıbey eyaletinin Vuhan şehrinde geçen hafta caddelerde bağırarak "21 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceğini" iddia eden broşürler dağıtan 5 kişi tutuklanmıştı.

Bu arada Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Lu Cınghay isimli bir Çinli ise kıyamet iddialarının etkisinde kalarak 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde bir gemi inşa etmişti.

Geminin yapımı için tüm servetini harcadığını söyleyen Lu, Çin basınına verdiği demeçte ''21 Aralık günü dünyanın sonu gelecek ve ben, o gün kendimi ve ailemi bu gemi sayesinde yok olmaktan kurtaracağım'' diye konuşmuştu.

Ülkenin en yaygın sosyal paylaşım sitesi Veybo'da ise kullanıcılar, 21 Aralık günü hava tahmin raporunda, ''sıcaklığın 999 derece olacağı ve gökten ateş topları yağacağı'' şeklindeki bazı iddialar paylaşmıştı.

Bu arada ülkenin farklı kesimlerinden, bazı Çinlilerin mal varlığını bağışladığı ya da kıyamet kopacağı varsayımıyla servetlerini harcayarak ''son günlerini'' keyif içinde geçirmeye çalıştığı yönünde haberler geliyo