-ÇİN'DE 200 YILIN EN SERT KURAKLIĞI ŞANGHAY (A.A) - 10.02.2011 - Çin'in doğusunda bulunan, ülkenin en büyük tahıl üreticilerinden Şandong eyaleti, son 200 yılın en sert kuraklığıyla mücadele ediyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bölge geçen yıl eylül ayından beri çok az yağış aldı. Bölge Meteoroloji İdaresi de eyalette bu ayın sonuna kadar önemli bir yağış beklenmediğini ifade etti. Merkezi hükümet, kuraklıkla mücadele planı çerçevesinde Şandong eyaleti başta olmak üzere toplam 8 bölgede hava izleme ve günlük zarar raporlarını incelemeye başladı. Bölgede ikinci evre acil müdahale planı başlatılırken, eyalete uzmanlar ve birçok yardım malzemesi gönderildi. Eyalette dört aydır süren kuraklık nedeniyle 6,4 milyon hektar alan, yani bölgedeki buğday üretiminin yüzde 35,1'i etkilendi. Şandong Sel ve Kuraklıkla Mücadele merkezi sözcüsü Yin Çangvın, bölgede su tasarrufu sağlayan sulama tesislerinin inşasının sürdüğünü ve bahar aylarında bölgeye 191 milyon metreküp su sağlanmasının beklendiğini kaydetti. Öte yandan Çin Tarım Bakanlığı, kuraklığın etkisini en aza indirgemek için sıkı önlemler getirirken, ülkede özellikle sekiz bölge ve eyalette etkili olan kuraklığın bahar aylarında da sürebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çin Tarım Bakanı Han Çangfu, kışı takip eden bir bahar kuraklığının ülkede yazlık tahıl üretimini tehdit edeceğini vurguladı. Bakan Han, tarımdan sorumlu yetkililerden, durumun öneminin iyice farkına varmalarını, yazın başarılı bir hasat sağlanması için çabalarını artırmalarını istedi. Yerel yetkililerden de fiyatları sabit tutmak için, tarım ürünlerine ilişkin piyasa denetiminin artırılması talep edildi. Ülkede Şandong eyaleti olmak üzere, Hınan, Hubey, Anhui, Şanşi, Şa'anşi, Gansu ve Ciangsu eyaletlerinde kuraklık etkisini gösteriyor. Çin'de geçen ay kuraklıkla mücadele eden bölgelerde 2,2 milyon kişinin içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu belirtilmiş ve sulama projeleri için Şandong eyaletine 275 milyon yuen (yaklaşık 64,1 milyon TL) yatırım yapılacağı kaydedilmişti.