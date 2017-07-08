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Dünya

Çin'de 2 milyon 740 bin kişi uçak ve trene binmekten men edildi

Yasak ülke kamuoyunda tepkilere neden oldu

08 Temmuz 2017 17:10

Çin'de yasadışı seyahat ettiği belirlenen 7 milyon 280 bin kişiye uçak ve tren seyahati kısıtlaması getirildi, 2 milyon 740 bin kişi ise uçak ve trene binmekten men edildi

Çin Yüksek Halk Mahkemesi (SPC), yasa dışı yollarla bilet temin ettiği belirlenen 7 milyon 280 bin kişiye uçak ve hızlı trenle seyahatte kısıtlama getirildiğini, 2 milyon 740 bin kişiye ise men cezası verildiğini duyurdu.

Kamu güvenliği makamları ve bankaların dahil olduğu soruşturmalar sonucu ceza uygulanacak 7 milyon 490 kişiye gerekli tebliğin yapıldığı, diğerlerine de ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ülkedeki mahkemeler, kullandığı bilgi-işlem teknolojileriyle yasa ihlallerini kimlik kartı ve pasaport bilgilerinden tespit ederek ceza ya da kısıtlamalar uygulayabiliyor.

Mahkeme kararıyla ceza alan kişilerin, tamamı devlet kontrolünde olan havayolu ve demiryolu şirketleriyle iş birliği yapılarak bilet almaları engelleniyor.

Ülkede uçak seyahatlerinin yanı sıra tren yolculukları için de hem bilet alırken hem de istasyonlarda güvenlik görevlilerine kimlik ibrazı şartı bulunuyor.

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