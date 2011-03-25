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Dünya

ÇİN'DE 2 JAPONDA YÜKSEK RADYASYON PEKİN (A.A)

25 Mart 2011 11:16

-ÇİN'DE 2 JAPONDA YÜKSEK RADYASYON PEKİN (A.A) - 25.03.2011 - Japonya'nın başkenti Tokyo'dan uçakla Çin'e gelen 2 Japonun, yüksek radyasyon tespit edilmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çin Güvenlik ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, Çin'e gelen iki Japondaki radyasyon seviyesinin ciddi oranda yüksek olduğunun saptandığı ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çin'e gelişlerinde bagaj ve elbiseleri imha edilen 2 Japonun deprem ve tsunami felaketinden zarar gören nükleer santrale yakın bir bölgede yaşadığı ifade edildi.

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