Çin'de 2. domuz gribi salgını

Çin'de ikinci bir domuz gribi salgının başladığı bildirilirken, İzlanda'da da domuz gribinden ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.



Çin'de ikinci bir domuz gribi salgının başladığı bildirildi. Çin Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş epidemiyoloji uzmanı Zeng Guan, son salgının öncekinden daha geniş alanı kapsadığını ve daha hızlı yayıldığını belirtti.



Zeng, China Daily gazetesine verdiği demeçte, mevsimin değişmesiyle birlikte A tipi H1N1 gribi salgınının kuzey yarımkürede, güneye göre daha hızlı yayıldığını söyleyerek, şu anda bir günde tespit edilen vaka sayısının geçen ayın 10 günlük rakamına eşit olduğuna dikkati çekti.



Çin'de şu ana kadar 26 bin 300'den fazla domuz gribi vakası tespit edildi. Yetkililer bunların yüzde 86'sının iyileştiğini açıkladı. Sadece geçen eylül ayında tespit edilen vaka sayısı 17 bini aştı.



Zeng, bu vakaların genellikle ülkenin orta ve batı kesimindeki küçük ve orta büyüklükteki şehirlerde görüldüğüne işaret ederek, vakaların artması durumunda bu şehirlerdeki hastanelerin yeterli olamayacağı uyarısında bulundu. Çinli yetkili domuz gribiyle mücadelede ağırlığın yurt dışından gelebilecek vakaların önlenmesi yerine, az gelişmiş yerlerdeki imkanların genişletilmesine kaydırılması gerektiğini savundu.



Öğrencilerin tamamı aşılanıyor



Çin'de şu ana kadar 300 binden fazla kişiye domuz gribi aşısı yapıldı ve bunlardan 150'sinde kabartı, ateş, ağrı, kusma ve bitkinlik gibi tepkiler görüldü. Başkent Pekin'de bugünden itibaren bütün ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz aşı yapılacak.



Devlet Gıda ve İlaç İdaresi geçen cuma günü 17 milyon 600 bin doz aşının kullanıma girmesine izin verdi. Söz konusu birim tarafından yerel 8 firmaya aşı üretimi için lisans verildi.



Çin'de domuz gribinden şu ana kadar biri 4 Ekimde Tibet'te 18 yaşında bir kadın, geçen cuma günü de Çinghay'da 43 yaşında bir kadın olmak üzere 2 kişi öldü.



İzlanda'da ilk ölüm gerçek



Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte domuz gribi endişleri yaşanırken izlanda da da griph kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

