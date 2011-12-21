Çin'de 1700 yıllık mezar bulundu

T24 - Çin'in orta kesimindeki Şaanşi eyaletinin başkenti Şian'da 1700 yıllık mezar bulundu.





Şian şehrinin dışında bulunan mezarın Savaşan Devletler dönemine (304-439) ait olduğu belirtildi.





Mezarda bozulmamış, aralarında nadir görülen çömlekten yapılmış heykellerin de olduğu 40 civarında tarihi eserin olduğu kaydedildi.





Heykellerin arasında boyanmış bir şekilde Şeref Kıtası ve zırhlı savaşçılar bulunuyor.





Yetkililer mezarın sahibinin tespit edilmediğini ancak içinden çıkanlara göre üst düzey bir devlet yetkilisi olduğunu kaydetti.





Savaşan Devletler dönemine ait Çin tarihinde çok fazla ayrıntı bulunmuyor.





Yetkililer bu buluşun dönemle ilgili çalışmalara büyük destek sağlayacağını ifade ediyor.





