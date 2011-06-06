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Dünya

ÇİN'DE 16 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ŞANGHAY (A.A)

06 Haziran 2011 14:38

-ÇİN'DE 16 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ŞANGHAY (A.A) - 06.06.2011 - Çin'in Hunan eyaletinin Loudi kentinde 16 bin kişi şiddetli yağmurların etkisiyle meydana gelen seller nedeniyle tahliye edildi. Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer, yağmurların Hunan eyaletinde birçok şehir ve kasabayı etkilediğini belirtti. Ülkenin temel tarım alanlarından olan Hunan eyaleti aylardır kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşıyordu.  Çin meteoroloji bürosu, haziran ayında ülkenin doğusunda ve iç kesimlerinde yaşanan kuraklığın boyutunun yağmurlarla azalacağını duyurdu. Yetkililer, kuraklığın ardından gelen yağışların selleri tetikleyeceği uyarısında bulundu.

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