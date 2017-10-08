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Dünya

Çin’de 1.34 milyon devlet görevlisi yolsuzluktan gözaltında

Özge Düzgün, İstanbul, 8 Ekim, (DHA)- Çin'in yolsuzluk karşıtı gözlemcisi, Çin Devlet Başkanı Başkan Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kapsamında 2013 yılından bu yana 1

08 Ekim 2017 17:55

Özge Düzgün, İstanbul, 8 Ekim, (DHA)- Çin\'in yolsuzluk karşıtı gözlemcisi, Çin Devlet Başkanı Başkan Xi Jinping\'in yolsuzlukla mücadele kapsamında 2013 yılından bu yana 1.34 milyon alt kademe devlet görevlisinin cezalandırıldığını söyledi.

Bu ay sonunda önemli bir Komünist Parti liderlik yarışına hazırlanacak olan Xi, beş yıllık dönem boyunca çekirdek politikasında \"kaplanları ve sinekleri\", yani önceliğini üst düzey ve alt düzey görevlileri hedef alan yolsuzluk karşıtı bir kampanya hazırladı.

Çin 19. Ulusal Kongresinin 18 Kasım’da toplanması bekleniyor. Beş yıllık planların değerlendirileceği kongrede  Xi kampanyasında yolsuzlukla mücadeleyi öne çıkarmayı planlıyor. Öte yandan, İç Denetim Merkez Komisyonun verilerine göre 648 bin yetkili yerel yönetimler bazında alt kademe küçük yolsuzluklara karışan isimler olarak geçiyor. Bunun yanında birkaç tane üst düzey yöneticinin de hakkında yolsuzluk suçlaması bulunuyor. Ağustos ayında Çin Maliye Bakanlığı yolsuzluk komitesi başkanı da yolsuzluk soruşturması nedeniyle gözaltına alınmıştı.  Eylül ayında da Çin Merkez Askeri Komisyonunun başındaki üst düzey bir general de yolsuzluk soruşturması kapsamında sorguya alınmıştı.

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