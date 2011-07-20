-ÇİN'DE 100 KİLOMETRELİK TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ŞANGHAY (A.A) - 20.07.2011 - Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesinde Pekin-Tibet otoyolunda 100 kilometrelik trafik sıkışıklığı oluştu. Şinhua ajansının haberine göre, geçen yıl aynı yolda buna benzer bir sıkışıklığın meydana geldiği belirtilirken, sıkışıklığın nedeni olarak Pekin-Tibet karayolundaki inşa ve genişletme çalışmaları gösterildi. Otoyolda çoğunlukla ağır vasıtaların olduğunu bildiren Şinhua muhabirleri, kamyon şoförlerinin 40 saattir beklediğini kaydetti. Haberde, şoförlerin eyalet girişinde otoyoldaki çalışmalarla ilgili bir levha ya da uyarı olmadığını söylediği belirtilirken, yerel polisin yolun açılması için çalışmalara devam ettiği bildirildi. Pekin-Tibet karayolu üzerinde yoğun bir şekilde kömür taşımacılığının olduğu ve yığılmaya bu durumun neden olduğu ifade ediliyor.