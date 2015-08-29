'Cinci hoca', PTT ATM'lerindeki kayıp paranın bulunamamasını protesto etti

Bursa'nın Heykel semtindeki PTT ATM'lerinde kaybolan 285 bin TL paranın bulunamamasını ve görevlilerin bu konuda duyarsız davranmasını eleştiren Türk Haber Sen üyeleri, durumu sahte 'cinci hoca' kılığına girerek protesto etti. 'Cinci hoca' kıyafeti giyen Sendika Başkanı Orhan Avcı, elindeki su dolu tas içersine bakarak kayıp paraları aradı. Sendika üyeleri daha sonra cinci hocanın yazdığı muskaları koruması için ATM'lere astı.

DHA'da yer alan habere göre, merkez Osmangazi ilçesi Heykel PTT ATM'lerinde geçtiğimiz Haziran ayında yapılan kontrollerde 285 bin TL'nin kayboldugu belirlendi. Bu konuda yöneticileri ilgisizlikle suçlayan Türk Haber-Sen Bursa Şubesi üyeleri olayı yargıya taşırken tepkilerini ise kaybolan paraları ATM'lerden mercek ve definecilerin kullandıkları dedektörler ile aramışlardı.

Yaptıkları eylemlerden sonuç alamayan Türk Haber Sen Üyeleri bugün de 285 bin TL'nin ne olduğunu bildirmesi için ATM'lerin önüne temsili 'Cinci Hoca' kıyafeti giydirip sakal taktırdıkları Sendika Başkanı Orhan Avcı'yı getirdiler. Cinci Hoca Avcı, arkadaşlarıyla birlikte burada içersinde su bulunan tas ile paranın nerede olduğunu araştırdıktan sonra, yazdığı muskaları içersindeki paraları koruması için ATM'lere astı.

Daha sonra basın açıklaması yapan Orhan Avcı, paraların 81 gün önce kaybolduğunu belirtip, "Bu cihazlardan sorumlu memurlara, 'ATM’ye koymadığın parayı cebine mi koydun ne yaptın?' sorusu niçin sorulmuyor. Bu olay kimlere uzanıyor? Bu kadar basit bir olay niye çözülmüyor? Yoksa, 'memur konuşur 'diye mi korkuyorsunuz? PTT Genel Müdürü'nü ve Ulaştırma Bakanı'nı derhal göreve davet ediyoruz" dedi.

Avcı, ATM'lerdeki paraların yok olmasında sorumlu olan kişilerin bir gün yargı önüne bir şekilde çıkacağınıda söyledi. ATM önündeki protesto gösterisi daha sonra sona erdi.