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Cinayetten yargılanan sözleşmeli er: Borcunu ödemediği için öldürdüm

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ağabeyi 34 yaşındaki Abdulkadir Çalışkan'ı tüfekle vurarak öldüren sözleşmeli er 22 yaşıdaki Kasım Çalışkan'ın yargılanmasına başlandı

09 Kasım 2017 18:25

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de ağabeyi 34 yaşındaki Abdulkadir Çalışkan\'ı tüfekle vurarak öldüren sözleşmeli er 22 yaşıdaki Kasım Çalışkan\'ın yargılanmasına başlandı. Çalışkan, ilk duruşmada ağabeyini kendisine olan 162 bin TL borcunu ödemediği için öldürdüğü söyledi.
Cinayet, geçen 29 Haziran\'da merkez Kocasinan İlçesi\'ndeki Sivas Yolunda meydana geldi. 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ağabeyi Abdulkadir Çalışkan tüfekle vurarak öldüren ve sonrası polisi arayarak, \"Ağabeyimi vurdum, öldürdüm. Gelin beni alın\" diyerek polise bulunduğu yeri tarif eden Bingöl\'deki Komando Tugayı\'nda sözleşmeli er Kasım Çalışkan ilk kez yargılandığı dava da cinayetini neden işlediğini anlattı. Kasım Çağlayan, ağabeyi Abdulkadir\'in kendisini arayarak maddi olarak zor durumda olduğunu söylemesi üzerine 163 bin TL\'sini ona borç olarak verdiğini belirterek şöyle konuştu:
\"Abdulkadir ağabeyim, paraya ihtiyaç duyduğunu belirterek benden borç istedi. Ben de  geri ödemesi şartı ile biriktirdiğim 163 bin TL tutarındaki tüm birikimimi verdim. Sonrasında ağabeyim borcunun bir bölümünü ödedi. Kalanı isteyince de telefonuma çıkmaz oldu. İzin günümde ağabeyimin yaşadığı Kayseri\'ye geldim. Evine gittiğimde beni içeri almadı ve plakasını bilmediğim otomobile bindirip, tartışarak Sivas yoluna doğru gittik. Otomobil içinde de tartışmamız devam etti. Bir ara otomobilim arka koltuğunda tüfek olduğunu gördüm. Tartışmamız büyüyünce ağabeyim otomobili durdurdu ve arka koltukta bulunan tüfeği bana doğrultu. Ben de el çabukluğu ile tüfeği elinden aldım. Tüfeği, kendisine dogrultunca \'Sıkmazsan sana etek giydirir gezdiririm. Korkuyorsun, beni vuramazsın\' dedi. Bunun üzerine elimdeki tüfek bir anda ateş aldı. Sonrasında ağabeyim yerde kaldı. Polisi arayarak  cinayet işlediğimi söyleyip yerimi tarif ettim. Yaşanan olay nedeni ile pişmanım\" dedi.
Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 26 Ocak\'a erteledi.

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