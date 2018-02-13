Cinayetten 21 hapisle aranan hükümlü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hakkında, cinayetten 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tekin Yardım (49) polis tarafından yakalandı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde 6 yıl önce çıkan silahlı kavgada Ercan Taş\'ın öldürülmesiyle ilgili 9 kişiyle birlikte tutuklanan Tekin Yardım, duruşma devam ederken mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Tekin, daha sonra yargılandığı dosyadan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. \'Kasten öldürme\' suçundan aranan Tekin, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.



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